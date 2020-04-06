الصحة العمانية: 33 إصابة جديدة بكورونا.. وتماثل 61 للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 331 حالة بالإضافة إلى حالتي وفاة.

وأكدت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن 61 حالة قد تماثلت للشفاء، داعية الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.