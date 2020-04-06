إجلاء 345 من الرعايا البريطانيين المقيمين في الإمارات إلى بلدهم

أجلت طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات"، 345 بريطانيا مقيما في الإمارات إلى بلادهم، لم يتمكنوا من العودة بعد تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإمارات يوم 24 مارس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم، أنّ وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نسقت مع السفارة البريطانية في الإمارات، إلجلاء المواطنين البريطانيين من الإمارات عبر رحلات تجارية، بما في ذلك خدمة فلاي دبي.

وأعرب سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات باتريك مودي، عن بالغ سعادته بوصول 345 بريطانيا إلى المملكة المتحدة، وعودة مواطني الإمارات إلى بلادهم من المملكة المتحدة هذا الأسبوع أيضا، بسبب الجهد الذي بذله فريقا السفارتين بالتعاون مع حكومة الإمارات.

وأكد الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، والمنظم الرئيسي لجهود الوزارة لتمكين الأجانب من العودة إلى ديارهم بعد تعليق الرحلات الجوية الدولية، أنّ الوزارة تواصل تنظيم تصاريح الرحلات الجوية لإعادة الأجانب، مع سعيها في جميع الأوقات للحد من تعطيل حياة المسافرين.