التنمية المحلية توضح سبب تحويل مخالفات البناء للنيابة العسكرية

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّ قرار إغلاق آلاف الأسواق والمقاهي والمراكز التعليمية ومحاكمة مرتكبي مخالفات البناء وتحويلهم للنيابة العسكرية، جاء تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمحاسبة المخالفين: "هناك حسم وحزم وبإجراءات رادعة المتمثلة بتحويل المخالفين للنيابة العسكرية تنفيذا لإجراءات الطوارئ".

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أنّ ذلك الإجراء سيكون رادعا لكل شخص سيحاول استغلال أزمة كورونا وساعات الحظر للبناء بشكل غير شرعي، موضحا أنّ مبادرة "صوتك مسموع" استقبلت خلال الشهر الماضي مخالفات متعلقة بالبناء بلغت 6.9% من إجمالي الشكاوي: "المواطنين الإيجابيين إذا شافوا مخالفة يبلغونا على رقم 01150606783 على واتس آب، مع تصوير المخالفة وإرسال العنوان، واحنا هنتعامل فورا".

وأكد أنّ الشكاوى التي استقبلتها المبادرة وصل عددها لـ1956 شكوى، وتم الرد على 1425 شكوى وجار حل المتبقي: "أغلب الشكاوي اللي وردت هي القمامة ويليها الإشغالات في الطريق، ثممخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة يليها الفساد"، مشيرا إلى أنّ مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وصلت لـ10.9% من إجمالي الشكاوي التي وصلت للمبادرة في شهر كامل.