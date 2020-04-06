طبيب بيطري يوضح حقيقة انتقال فيروس كورونا للإنسان من القطط

قال الدكتور أحمد رمضان، طبيب وجراح بيطري، إنّ الدراسة التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية، بشأن انتقال فيروس كورونا من خلال القطط، لم يستطع كثير من الأطباء التوصل إليها والتحقق منها، متابعا: "الجورنال مهما كان ثقله في السوق ميعرفش يترجم الكلام العلمي لكلام يتفهم".

وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أنّ عددا كبيرا من الأطباء يسعون للوصول إلى الدراسة ومصدرها، موضحا أنّ مرض كورونا يصيب الجهاز الهضمي للقطط منذ الآف السنين، وهي ليست ككورنا التي تصيب الجهاز التنفسي للإنسان والموجودة حاليا.

وتابع: "عندما تحدث أي مشكلة متعلقة بالحيوانات، يتركها المواطنون في الشوارع، ما يؤدى إلى وفاتها خلال أيام معدودة: "مرض كورونا اللي بيصيب الجهاز الهضمي للقطط بيجيب إسهال وبيخف بمضاد حيوي عادي، ومش هو الكورونا اللي بيصيب الجهاز التنفسي".