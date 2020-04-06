61 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2.463 إصابة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأمر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بدفع تعويضات تصل قيمتها 9 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون مواطن، يعملون في المنشآت المتأثرة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أصدر الملك سلمان أمرا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل".

وأضافت: "بذلك يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".