خبير توضح الفارق بين المصل واللقاح: مصر تعمل على تطوير صناعات دوائية

قالت هالة عدلي حسين خبيرة تطوير الصناعات الدوائية، إن الفارق بين اللقاح والمصل، هو أن اللقاح يمر بتجارب إكلينيكية أو سريرية، وهناك 5 شركات على مستوى العالم يعملون على التوصل للقاح، ويتم من خلاله إما إضعاف الفيروس أو قتله: "بيتحضر ويؤخذ للمناعة".

وأضافت الخبيرة، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنَّ المصل عبارة عن الأجسام المضاده وهو شيء علاجي يعالج بشكل فوري: "وده اللي بدأت الصين وإيطاليا في العمل عليه"، موضحة أنَّ اللقاح يأخذ وقتًا من 18 شهرًا وحتى 24 شهرًا: "علشان لازم يمر بتجارب سريرية معينة".

وأكّدت أنَّ "المصل تتفوق فيه مصر على مستوى العالم من عام 1942، إحنا من سنة 1942 بنعمل مصل العقرب والثعبان العلاجي".