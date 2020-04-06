الزراعة تعتمد أصنافا جديدة من الأرز للحد من استهلاك المياه

كشف الدكتور علي عبدالمحسن عميد معهد الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، عن إجراءات جديدة بالاتفاق وزارتي الزراعة والري، بشأن زراعة محصول الأرز الذي يحتاج لكميات كبيرة من المياه، في ظل مشكلة سد النهضة الحالية، وسعي مصر للمحافظة على مواردها المائية.

وأضاف عبدالمحسن، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّه جرى الاتفاق على زراعة 720 ألف فدان من الأصناف العادية من الأرز، و200 ألف فدان من الأصناف التي لا تحتاج كميات كبيرة من الغمر المائي، و150 فدانا من الأصناف التي تعتمد على المياه عالية الملوحة، وكل هذة الأصناف عمل على استنباطها مركز البحوث الزراعية، وكلها تعطي إنتاجية عالية من الفدان، ما يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز.

ولفت عميد معهد الاقتصاد الزراعي، إلى أنّ مصر لديها اكتفاء ذاتي من إنتاج التقاوي الزراعية التي تحتاجها كل الزراعات، حيث يتم إنتاجها محليا، ودون الحاجة إلى الاستيراد، ما ساعدنا كثيرا خلال الأزمة الحالية، خاصة أنّ التقاوي موجودة حاليا في مديريات الزراعة والجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، ومتوفرة لكل المزارعين استعدادا للزراعة الجديدة، كما أنّ الوزارة تتابع دائما شكاوى المزارعين وتعمل على حلها بشكل سريع من خلال قنوات الاتصال المفتوحة بين الوزارة والمزارعين.