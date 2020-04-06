خطة النواب تقترح تحويل أرباح البنوك لـ"تحيا مصر" لمواجهة كورونا

وجّه مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب، خطابا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الظروف التي يمر بها العالم لمكافحة وباء كورونا، ونظرا لفداحة التأثير المالي والاقتصادي لهذا الوباء على العالم كله وعلى مصر، كواحدة من الدول النامية التي أصابها الوباء، ما اضطر حكومتها لاتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية ذات العلاقة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في خطابه بناءا على ما تقدم ولعلاج الآثار السلبية لهذا الوباء على الموازنة المصرية نقترح الآتي:-

1- سرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها، وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجاري سداد أقساطها وفوائدها بهدف تجميد سريان الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.

وبالنظر إلى هذا الهدف فإنه يساوي نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها في موازنة العام المقبل 2020/2021، أي نحو 560 مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 36 مليار دولار.

نثق أن العالم كله لن يمانع في إجراء هذه المفاوضات والتي لا تعني أي إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، لكن نجاحنا في هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية، وكذلك لتجنب إيقاف عجلة التنمية لنستمر في سداد ما علينا من استحقاقات.

2- الاقتراح الثاني هو تحويل أرباح البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لصندوق تحيا مصر، لعلاج آثار الكارثة اقتصاديا، أو إنشاء صندوق خصيصا لهذا الغرض، كما ترى الدولة الوضع الملائم.

وتابع أنّه "يجب الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية عن الدوران، هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء، حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء، حفظ الله مصر قيادة وشعبا".