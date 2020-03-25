نائب: توفير منافذ لبيع المطهرات والسلع المخفضة يضرب المحتكرين في مقتل

وجه مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحتة الرسمية على "فيس بوك" لتوجيهه بسرعة إقامة عدد من المنافذ على مستوى الجمهورية، لتوفير المطهرات والمواد المعقمة، وكذلك السلع الغذائية، والتى تأثرت بإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشاد "سالم" بقرارات الرئيس السيسي فى هذا الصدد، موكدًا أنه دائمًا ما يكون عند مستوى الحدث وبقدر المسؤلية الوطنية، كما وجه سالم الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية حصن الوطن ودرعه على سرعة الاستجابة والتنفيذ.

وكان النائب مصطفى سالم قد ناشد عبر لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري الرئيس السيسي وقيادات الجيش المصري، بضرب الاحتكار، وعمل منافذ توزيع للمواد المطهرة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتأتى الاستجابة سريعًا عبر انتشار نقاط التوزيع فى كل ربوع مصر.

وطالب النائب الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، بأن يصدر توجيهاته بزيادة أعداد هذه المنافذ بمحافظات الصعيد، لتتواجد فى المراكز الإدارية المختلفة، ولا تقتصر على عواصم المحافظات، ليستفيد منها الجميع فى ظل صعوبة التنقل بين المراكز بعد حزمة القرارات الأخيرة للدولة، لتفادي أي إصابات جديدة لفيروس كورونا.