يستوعب 1200 طن يوميا.. الدقهلية تبدأ تأهيل مصنع تدوير القمامة بسندوب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، موقع مصنع تدوير القمامة بسندوب، يرافقه المهندس إبراهيم هندي مندوب الهيئة العربية للتصنيع، في أول يوم عمل للهيئة بعد توقيع عقد التشغيل بين المحافظة والهيئة.

وقال محافظ الدقهلية، إن الهدف من الزيارة هو تحديد الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة بالموقع، مؤكدا سرعة رفع كافة المعدات والكهن وتراكمات القمامة بالموقع على نفقة الشركة المسؤولة عن التشغيل سابقا، معربا عن استيائه لترك هذه التراكمات وجبال القمامة منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف "مختار" أنه يجب على مسؤولي البيئة بالمحافظة الاستغلال الأمثل للمباني الإدارية القائمة في المصنع وسرعة إعادة تأهيل وتطوير المكان قبل البدء في إعادة إنشاء المصنع وتركيب المعدات.

وأشار إلى أنه من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية، وقع بالأمس، عقدا مع الهيئة العربية للتصنيع، لإقامة المصنع بأحدث خطوط التشغيل بتكلفة 238 مليون جنيه، مؤكدا أن المصنع يخدم ما يقرب من نصف سكان المحافظة، ويقام على أكثر من 16 فدانا، ويستوعب 1200 طن من القمامة يوميا.

يذكر أن الشركة المشغلة للمصنع توقفت عن العمل منذ منتصف شهر فبراير الماضي، مما تسبب في أزمة للمحافظة للتخلص من تراكمات القمامة، وتعاونت مع الهيئة العربية للتصنيع، في نقل التراكمات إلى منطقة قلابشو لتدويرها، ولجأت إلى عمل مقالب وسيطة لحين إعادة تشغيل المصنع وبقوة أكبر مما كان عليها.