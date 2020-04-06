عضو بـ"الصيادلة" يطالب النقابة بالتبرع لتحيا مصر بـ5 أجهزة تنفس صناعي

أرسل الدكتور أحمد طلعت أبودومة عضو مجلس نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، خطابين إلى أعضاء المجلس والحارس القضائي للنقابة، طالبا منهم اتخاذ الإجراءات نحو التبرع لصندوق تحيا مصر بقيمة 5 أجهزة تنفس صناعي دعمًا للنظام الصحي المصري، من صندوق الإغاثة والدواء التابع للنقابة.

وأضاف أبودومة في الخطابات، التي حصلت الوطن على نسخة منها، أنّ هذا هو الدور الذي اعتادت نقابة صيادلة مصر القيام به في التكاتف مع مجتمعها.

وقال أبودومة في الخطابات: "اليوم ومصرنا الغالية تخوض حربا شرسة ضد عدو خفي، يستهدف صحة المصريين وقد تضافرت جهود الدولة المصرية، فيصبح لزاما على المجتمع المدني وفي القلب منه نقابة عظيمة كنقابة الصيادلة، ألا يتخلف عن المشاركة في هذه المعركة التي يقف فيها أعضاء الفريق الطبي في مقدمة الصفوف يدافع عن حاضر ومستقبل أمة".

وتابع: "أطلب منكم والزملاء أعضاء مجلس النقابة، والذين وإن كانت الحراسة القضائية قد غلت يدهم عن إنفاذ القرار المالي والإداري، أن تتخذ كل ما يمكنك القيام به طبقا للقانون نحو التبرع بقيمة 5 أجهزة تنفس صناعي لصالح صندوق تحيا مصرمن صندوق الإغاثة والدواء التابع للنقابة دعما للنظام الصحي المصري في مواجهة الأزمة، ولا أظن أبدا أن يكون هناك من يقف ضد هذه الرغبة.