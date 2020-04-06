خلال 48 ساعة.. "التموين" تضبط 2055 قضية و10 آلاف لتر كلور

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2055 قضية تموينية متنوعة، خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية؛ لحجبه عن التداول كمية 10000 لتر كلور قام بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة لحيازته 2.720 طن "أرز أبيض"، 1.260 طن "تين مُجفف"، 3840 لفة "قمر الدين" مجهولة المصدر .

كما ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية لحيازته طني دواجن مجمدة معبأة داخل عبوات وغير صالة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية وغير مكتملة النمو مدخلا الغش والتدليس على جمهور المُستهكلين.

وفي المطرية، ضبط المدير المسؤول عن مخزن بلدؤ بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة؛ لتلاعبه واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وإستيلائه على 3 ملايين و106 آلاف و289 جنيها، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا.

كما ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة؛ لحجبه عن تداول كمية قدرها 8755 قطعة وجهاز "مستلزمات طبية" - عبارة عن 5000 قطعة "جوانتي" و 1000 قطعة سرنجة - 2500 كمامة و250 شريط سكر و5 أجهزة قياس ضغط الدم، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق.

وضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية؛ لحجبه عن تداول كمية 4000 قطعة "جوانتي" – 110 عبوات كحول طبي، مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسوق.

كما ضبطت مالكة مصنع لتجارة الملابس الجاهزة دون ترخيص بدائرة قسم شرطة منوف بالمنوفية لحيازتها 5250 قطعة "كمامة" مجهولة المصدر ومنتج نهائي، و300 قطعة كمامة دون بيانات تحت التصنيع – 8 ماكينات خياطة أدوات التصنيع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.