لمواجهة كورونا.. منع إقامة 5 أسواق عشوائية بقرى بني سويف

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي حملاتها على الأسواق والمحال التجارية، اليوم، لتنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحال العامة ومنع إقامة الأسواق العشوائية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت الحملات من غلق مداخل قرية غياضة الغربية لمنع إقامة سوق القرية، ومنع إقامة سوق الزاوية وسويقة نزلة الزاوية، بالإضافة إلى غلق مداخل قرية قمبش لمنع إقامة سوق الاثنين، ومنع تواجد الباعة المترددين على أماكن تلك الأسواق بالتعاون مع قوات الشرطة.

وفي السياق ذاته، نفذ المحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة ناصر، بالتعاون مع شرطة المركز، حملة مكبرة للمرور على جميع المحلات والتأكد من الغلق، حيث تم فض سوق الخضار بقرية دلاص، وغلق وتشميع عدد 5 محلات تجارية لمخالفتها قرار مجلس الوزراء.