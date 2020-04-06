فلكي كويتي: 24 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون، إن أول أيام شهر رمضان المبارك، يصادف فلكيا يوم الجمعة الموافق 24 شهر أبريل الجاري، لافتا إلى أنه لن يكون ممكنا رؤية الهلال في الكويت، في حين ستتم رؤيته بصعوبة في جنوب ليبيا والمغرب.

وأضاف السعدون، في تصريح صحفي اليوم، أن يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، سيقترن القمر مع الشمس (ولادة القمر) في تمام الساعة 6.26 صباحا، وبنفس المساء سيغيب القمر في الساعة 7.11 مساء بعد الشمس، التي تغيب في الساعة 6.51 مساء، مشيرا إلى أن مدة بقاء الهلال بالسماء ستكون بعد مغيب الشمس (مكث القمر) 20 دقيقة، وهي مدة غير كافية لرؤية الهلال، سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب، نظرا لأن عمر القمر منذ اقترانه بالشمس سيكون 12 ساعة و25 دقيقة.