الكويت: إغلاق أسواق الأغنام والماشية أمام الجمهور لمواجهة كورونا

أعلنت الكويت اليوم، إغلاق كافة أسواق بيع الأغنام، والماشية، والأسماك، أمام الجمهور، والسماح ببيعها لهم في الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي، في بيان صحفي، إنه تقررغلق كافة أسواق بيع الأغنام والماشية أمام الجمهور، على أن يسمح لها بالبيع للمسالخ فقط، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا غلق كافة المسالخ أمام الجمهور، على أن يسمح لها ببيع لحوم الذبائح للجمعيات التعاونية، والأسواق المركزية، ومحلات بيع اللحوم، والمطاعم والفنادق.

وأوضح المنفوحي، أن القرار نص كذلك على أن تغلق كافة أسواق الأسماك أبوابها أمام الجمهور، ويقتصر عملها على البيع للجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية، والمطاعم، والفنادق، ومحلات الأسماك بمختلف أنواعها.

وأكد المنفوحي، أن القرار نص كذلك على أن تكون أولوية البيع، بحسب الترتيب التالي، ابتداء بالجمعيات التعاونية، ثم الأسواق الموازية، فالمطاعم، ثم الفنادق، فمحلات بيع الأسماك، مشيرا إلى أن على جميع الجهات المعنية العمل بما جاء في القرار وتنفيذه من تاريخ صدوره.

وزارة الصحة: حجر منزلي إلزامي 14 يومًا على من غادروا المحاجر

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي على الأفراد الذين أنهوا فترة الحجر المؤسسي واستكملوا إجراءاتهم العلاجية من الإصابة بـ"كورونا المستجد" وسمح لهم بالخروج، موضحة أن مدة الحجر لا تقل عن 14 يوما؛ وذلك اعتبارا من تاريخ مغادرة المحجر أو المؤسسة العلاجية.

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا، في تصريح صحفي، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة الوباء والحد من انتشاره، وحفاظًا على الصحة العامة، وتجنبًا للعدوى.

وأوضح رضا، أنه على المعنيين بهذا القرار، إرسال صورة من ملف الفرد الذي أنهى فترة حجره المؤسسي، أو استكمل العلاج من قبل الفريق المختص بمتابعته في كل من "المحاجر المؤسسية أو المؤسسات العلاجية"، إلى فريق خدمات الصحة العامة بالمنطقة الصحية؛ وذلك حسب محل سكن الفرد لاستكمال اجراءات الحجر الصحي بالمنزل.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 556 حالة حتى الآن.