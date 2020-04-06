نائبة تستغيث بوزير التنمية المحلية لإزالة عربات الطعام المتنقلة

ناشدت مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بالتصدي لوحدات الطعام المتنقلة، والعربات التي تقدم المأكولات الشعبية في مواقف السيارات، وتسببها في زيادة فرصة انتقال العدوى بين المواطنين، نتيجة عدم نظافة الأدوات المقدمة فيها الطعام للزبائن.

وأوضحت عطوة في بيان لها، أنّ الحكومة قادمة لمحاربة أي ظاهرة تساهم في زيادة انتشار الإصابة بالفيروس، ومن بين تلك الظواهر، ظاهرة وحدات الطعام التي ما زالت تقف يوميا في المناطق الشعبية وتقدم طعامها، دون التأكد من نظافة الأطباق المقدم فيها الطعام، فضلا عن عدم غسل الأيدي، واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل تقديم الطعام او إعداده، والتعامل بشكل مباشر مع الزبائن، فضلا عن تجمع عدد من المواطنين على تلك العربات وملامساتهم المتبادلة أثناء تناول الطعام.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإزالة الوحدات ومنع وقوفها لحين تجاوز الأزمة، لا سيما وأنّها تتمركز في الأحياء التي تمثل بؤرة زحام كالمواقف، والمناطق الشعبية المزدحمة بالسكان.