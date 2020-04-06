رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين بكلية التجارة

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية في كلية التجارة، يرافقه الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد الكلية والدكتور محمد خليل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والدكتور سامي غنيمي رئيس قسم المحاسبة ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية.

وتفقد السعيد، أعمال البنية التحتية وأعمال التجديدات والتطوير بالكلية، كما تفقد رئيس الجامعة أعمال تطوير وتشجير وتجميل مداخل الكلية.

وأشاد رئيس جامعة بنها بالجهود المبذولة من إدارة الكلية في أعمال الصيانة والتجديدات، كما تفقد العيادة الطبية.

واطمأن على سير العمل وتواجد الأطباء وتوافر المستلزمات الطبية لمواجهة أي حالات طارئة.

وخلال الجولة افتتح رئيس الجامعة، وحدة الخريجين ووحدة الشهادات الموحدة بالكلية بعد الانتهاء من أعمال التجديدات بها، واطمأن على سير العمل والخدمات التي تقدمها الوحدة لمنسوبي الجامعة.