حملة توعوية لتطهير دور المسنين بكفر الشيخ لمكافحة كورونا

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، المرور على دور المسنين بمدينة كفرالشيخ، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتشكيل لجنة من إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة، تحت إشراف اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد، وبرئاسة الدكتورة وسام وهدان مدير وحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية الشؤون الصحية، ويضم كل من، الدكتور شريف أحمد عبدالعظيم إدارة مكافحة العدوى، والدكتور محمود عشماوي، إدارة الوبائيات والترصد والتوعية المجتمعية، وعبدالحميد محمد إسماعيل إدارة مراقبة الأغذية، ورجاء حسني وحدة حقوق الإنسان، وأحمد غنيم مديرية التضامن الاجتماعي، وصبري عبدالمنعم منسق حماية الطفولة.

وحرصت اللجنة على المرور على دور المسنين داخل مدينة كفرالشيخ والتي تضمنت "دار المسنين بمجمع الخدمات المتكاملة بسخا، حيث يقيم بها حاليا 2 مسنات يجرى رعايتهم بصورة جيدة، ودار الوفاء للمسنين ويقيم بها حاليا 15 نزيل (نساء +رجال) "، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، كذا متابعة الدخول والخروج من الدار وشرح كيفية التعامل مع آبائنا وأمهاتنا المسنين النزلاء للحفاظ على سلامتهم الصحية وضمان عدم نقل أي عدوى اليهم، فضلا عن التنبيه برفع درجة النظافة بتوزيع اللافتات الإرشادية الصادرة عن وزارة الصحة والخاصة بعملية النظافة والتطوير، وضرورة ارتداء القفازات البلاستيكية والأقنعة الواقية، كذا التوعية والالتزام بالإرشادات والمعايير الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للسلامة الشخصية ومكافحة العدوى، والتوعية بكيفية تكوين المحاليل المطهرة وشرح عملية التطهير داخل المنشأة، والتوجيه للعاملين المترددين على المنشأة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من بينها تغيير الملابس وبعد الأحذية، والتنبيه برفع السجاد عن الطرقات في الفترة الحالية لتيسير عملية تطهير الممرات بصورة دورية.