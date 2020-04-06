زحام من المواطنين على البنك الأهلي فرع جرجا بسوهاج

شهد فرع البنك الأهلي بمدينة جرجا في سوهاج، زحاما من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولي وتواجد المواطنين أمام البنك منذ السابعة صباحا، بينما تقلص الزحام أمام البنك في منتصف اليوم.

وقال أحد شهود العيان بمدينة جرجا، إن الزحام بدأ على فرع البنك منذ السابعة صباحا وعلى غير العادة، بسبب شائعة قيام البنك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن المواطنين حرصوا على الحضور مبكرا قبل بداية العمل في البنك.

وأشار إلى أن الزحام بدأ يختفي قبل منتصف اليوم، وبدأ المواطنين في الانصراف من أمام البنك بعد أن تم التدخل من قبل قسم شرطة جرجا لفض الزحام.

وأكد شاهد العيان، أن عدد المواطنين الذين تجمعوا أمام البنك يبلغ حوالي 150 شخصا، وحدث تزاحم بينهم ولم يتم اتباع وسائل السلامة من العدوى بالفيروسات، خاصة أن جرجا سجلت حالتي إصابة بالكورونا.