قولتلها نضفي البيت ومسمعتش كلامي.. مقتل تلميذة على يد شقيقتها بالشرقية

"قولتلها نضفي البيت والمطبخ وهي مسمعتش كلامي فقتلتها وشيلتها وخبيتها في الخزان ورا البيت".. بهذه الجملة اعترفت طالبة بالصف الأول الثانوي بتفاصيل قتل شقيقتها الصغرى خنقا، وتبين من التحريات أن المتهمة مصابة بحالة نفسية، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

نجح أمن الشرقية في كشف غموض العثور على جثة الطفلة "بسمة" 11 عاما، بعد 24 ساعة من تغيبها، وتبين قيام شقيقتها الكبرى بارتكاب الواقعة لتعرضها لحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، فتخلصت من شقيقتها في أثناء مشادة بينهما على ترتيب المنزل بخنقها، وجرى إحالتها إلى النيابة العامة بالحسينية للتحقيق معها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من العثور على جثة طفلة بعد أقل من 24 ساعة من تغيبها، حيث عثر عليها بخزان بجوار منزلها، وجرى التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الحسينية.

وقررت النيابة العامة بالحسينية تشريح جثة الطفلة "بسمة" لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3436 لسنة 2020 إداري مركز شرطة الحسينية لسنة 2020، وضبط المتهمة "ن" 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي.