وكيل العلميين: غلق حسابات النقابة في البنوك تنفيذا لأحكام قضائية

قال الدكتور محمد غريب أبو عميرة وكيل نقابة العلميين، إنّه نجح في غلق حسابات النقابة في البنوك بناء على أحكام قضائية بإلغاء صفات هيئة المكتب المعينة من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين.

وتابع أبوعميرة، لـ"الوطن": "كان هيصرف شيكات بأرقام كبيرة أمس للمحامين، فأوقفت الحسابات بتسليم الشؤون القانونية بالبنوك أحكام إلغاء صفات النقيب وهيئة مكتبه المعينة وحكم فرض الحراسة القضائية على النقابة".

وأشار أبوعميره إلى أنّ المليجي سلّم البنوك توكيلا موثقا بالشهر العقاري لمجلس نقابة تم انتخابه وعقده بتاريخ 20-2-2020، واستجابت له بعض البنوك، لكنها أغلقت الحسابات مرة أخرى بعد تسليمها حكم فرض الحراسة القضائية التي حكمت بتاريخ 24-2-2020، أي بعد المسلسل الهزلي الذي أقامه المليجي سرا بمجلس سري دون انتخابات قانونية أو حتى دون الإعلان عنه لجموع العلميين- على حد قوله-.

ونشبت خلافات حادة بين النقيب وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، بسبب اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية وصلت لعشرات القضايا أمام المحاكم.