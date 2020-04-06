الزعيم ورامي إمام.. "ماركة مسجّلة" في دراما رمضان

رصيد فني كبير ونجاح استثنائي في السينما والمسرح، لكن ربما كانت مساهماته مع الدراما التليفزيونية قليلة، خاصة في بداية مشواره في عالم الفن، ليكون "الرجل والدخان" أول مسلسل تليفيزيوني يقدمه الزعيم عادل إمام عام 1973 مع يحيي الفخراني وليلى طاهر وكريمة مختار وكان من إخراج محمد فاضل.

بعد مرور 5 سنوات، وتحديدًا عام 1978 قدم الزعيم مسلسل "كيف تخسر مليون جنيه" والذي جمعه للمرة الأولى والأخيرة بالفنان محمد صبحي، وضمّ المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أمثال: نبيلة عبيد، حسن حسني، يوسف وهبي وهالة فاخر.

وفي العام نفسه، عرض مسلسل "أحلام الفتى الطائر" والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وفي عام 1980 قدم "الزعيم" واحدًا من أشهر مسلسلات الجاسوسية والذي حقق نجاحًا حتى الآن "دموع في عيون وقحة" مع المخرج يحيي العلمي، ومنذ ذلك الوقت ابتعد الزعيم عن الدراما التليفزيونية لمدة 22 عامًا كاملة متفرغًا للسينما والمسرح؛ فبل أن يعود مرة أخرى في رمضان 2012.

وفي عام عودة الزعيم لدراما التليفزيون، أطل على جمهوره عبر مسلسل "فرقة ناجي عطالله" تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، مع عدد كبير من الوجوه الشابة.

وخلال عام 2013 وفي موسم دراما رمضان، قدم عادل إمام مسلسل "العراف" والذي جمعه مرة أخرى بالكاتب يوسف معاطي ونجله المخرج رامي إمام، وشارك ببطولة المسلسل النجم حسين فهمي، طلعت زكريا، شيرين وأحمد فلوكس، ليرتبط أذهان الجمهور بشهر رمضان كل عام بمسلسل جديد للزعيم عادل إمام ومن إخراج رامي إمام أيضًا.

وفي العام التالي 2014، كان تعاون الزعيم مع فريق العمل نفسه "يوسف معاطي ورامي إمام"، ليقدم مسلسل "صاحب السعادة" والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي وضم عددًا كبيرًا من شباب الفنانين.

وفي شهر رمضان عام 2015، قدم عادل إمام مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" والذي جمعه بالفنانة نجوى إبراهيم للمرة الأولى وبعد غيابها عن الأعمال الفنية لمدة 8 سنوات، لكن هذه المرة شهد المسلسل غياب المخرج رامي إمام، وكان المسلسل المخرج وائل إحسان.

وفي عام 2016، عاد الثنائي "الزعيم ونجله" للعمل سويًا في مسلسل "مأمون وشركاه" من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وقدم الزعيم حينها شخصية لم يقدمها من قبل وهي شخصية "مأمون" الرجل البخيل في إطار كوميدي وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

وفي العالم التالي 2017، دام التعاون بين الثنائي، ليقدم عادل إمام مع يوسف معاطي ورامي إمام مسلسل "عفاريت عدلي علام" والذي جمعه بالفنانة هالة صدقي منذ آخر عمل فني جمعهما وهو الفيلم السينمائي "زوج تحت الطلب" قبل 31 عامًا.

وفي شهر رمضان عام 2018، نافس "الزعيم" في سباق شهر رمضان بمسلسل "عوالم خفية" من إخراج رامي إمام ويعد المسلسل، وهو التجربة الأولى التي يستعين بها الفنان عادل إمام بورشة كتابة ضمت كل من: "أمين جمال، محم محرز ومحمود حمدان".

والعام الماضي، غاب الزعيم عن موسم رمضان، فلم يشارك في أي مسلسل درامي.

إلا أنَّه من المنتظر أنَّ يعرض في شهر رمضان المقبل مسلسل "فلانتينو"، والذي يعد التعاون الأول بين الكاتب أيمن بهجت قمر و"الزعيم" والمسلسل من إخراج رامي إمام.