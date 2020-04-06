الرقابة الإدارية تضبط 24 طن دقيق وأرز ولحوم مخزنة لتعطيش السوق

شنّت هيئة الرقابة الإدارية حملات ميدانية على أماكن بيع وتخزين المنتجات الغذائية ومستلزمات الوقاية الطبية، لمواجهة جشع التجار، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالعديد من محافظات الجمهورية، أبرزها (الشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، والبحيرة، وجنوب سيناء، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، ‏والأقصر).

وأسفرت أعمال الهيئة وأجهزة الدولة عن ضبط 23,5 طن سلع تموينية متنوعة من (الدقيق، والسكر، والزيت، والأرز) مخزنة، لخلق طلب متزايد خلال الفترة الحالية وبيعها بأسعار مُغالى فيها، لتحقيق أرباح مضاعفة من فرق أسعار البيع، مستغلين حاجة المواطنين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط نصف طن من (اللحوم، الدواجن، الأسماك) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و1560 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، وضبط ورشة تصنيع غير مرخصة لتغليف وتعبئة المياه من مصدر محلي وباستخدام فلاتر ومرشحات غير مطابقة للمواصفات/ وبيعها كعبوات مياه معدنية، وتحرير محاضر لـ25 مخبزا، للغلق أثناء توقيتات العمل والامتناع عن الإنتاج وبيع الخبز للمواطنين.

وأسفرت حملات الهيئة والأجهزة التنفيذية على بعض الصيدليات وأماكن بيع وتخزين المُستلزمات الطبية، عن ضبط نحو 53 ألف عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و7392 لتر مطهرات غير مرخص استخدامها كمنتج صناعي أو طبي، و7200 قفاز طبي، و5650 سرنجة، و2842 كمامة طبية جميعهم غير مطابقين للمواصفات، واُحيل مرتكبي المخالفات، والمنتجات المضبوطة المُحرزة للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.