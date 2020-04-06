الشباب والرياضة: "الفن من البلكونة" تواجه كورونا بنشر البهجة

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات على المستويات الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، والفنية، ومنها مبادرة "الفن من البلكونة".

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "Dmc"، أنه في ظل تواجد المواطنين الآن في منازلهم، أو ما يُعرف بالحجر المنزلي نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وتفشي فيروس كورونا، أطلقت الوزارة هذه المبادرة لحث أصحاب المواهب الفنية للمشاركة سواء بالعزف، أو الغناء، ليكون هناك نوع من التفاعل الفني والثقافي بين جميع فئات الشعب المصري.

وتابع المتحدث، أن الذين يشاركون في هذه المبادرة سيقومون بغناء أغانٍ وطنية تؤكد أن الشعب المصري دائمًا يقف خلف قيادته السياسية والحكومة.

وأكد، أن الهدف من المبادرة أيضا هو نشر البهجة بين الناس، وتفعيل المشاركة المجتمعية التي تشارك بها وزارة الشباب والرياضة جميع فئات المجتمع المصري.