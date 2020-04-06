الجيزة تنفي فرض الحجر الصحي على قرية بكرداسة: شائعات

نفت محافظة الجيزة، الشائعات التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي بفرض حجر صحي على قرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة، لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت محافظة الجيزة، أنّه لم يحدث اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحي على القرية، ونفي كل ما يشاع عن ذلك، مؤكدًا اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا حفاظا على سلامه المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على التحركات السريعة لمديرية الصحة في التعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المواطنين في المحافظة باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف لأي شائعات.