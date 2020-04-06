توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار تمتد للقاهرة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الحالة الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 9 أبريل الحالي.

ويسود غدًا طقس لطيف إلى معتدل نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا على جنوب الصعيد، وتتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

كما تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء يوم الأربعاء، وتمتد يوم الخميس لتشمل مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية والشرقية ووسط سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة على النحو التالي:

طقس الثلاثاء 7 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

طقس الأربعاء 8 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

طقس الخميس 9 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.