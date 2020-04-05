الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، وأن تكون حركة الرياح، بين نشطة مثيرة للرمال والأتربة ومعتدلة، فيما يسود السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون نشطة.

من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا لطيفا خلال ساعات النهار، ومائلا للبرودة، خلال الليل والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على بعض المناطق فيما سيكون حارا بالنهار لطيفا بالليل، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى شمال وجنوب سيناء، والرياح ما بين معتدلة إلى نشطة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة الصغرى 24 العظمى 29

طنطا الصغرى 22 العظمى 27

الإسكندرية الصغرى 21 العظمى 23

السلوم الصغرى 16 العظمى 25

الزقازيق الصغرى 22 العظمى 27

العريش الصغرى 19 العظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 22 العظمى 34

الأقصر الصغرى 19 العظمى 39

مكة الصغرى 25 العظمى 39

المدينة المنورة الصغرى 23 العظمى 39

الرياض الصغرى 23 العظمى 34

المنامة الصغرى 23 العظمى 29

أبو ظبي الصغرى 22 العظمى 33

الدوحة الصغرى 22 العظمى 33

بغداد الصغرى 18 العظمى 31

القدس الصغرى 11 العظمى 25