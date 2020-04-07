الفرق بين التكلفة النمطية والفعلية للتغذية الكهربائية

يسعى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بشكل دائم إلى توعية المواطنين بما لهم وما عليهم فيما يخص استخدام مرفق الكهرباء عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك"، ويوضح الجهاز الفرق بين التكلفة النمطية والفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض للمنشآت السكنية كالتالي:

حساب مقايسة الكهرباء بالتكلفة النمطية

- يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررة لكل كيلو وات في الساعة، وذلك للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 كيلو وات في الساعة.

- يتم حساب التغذية الكهربائية بالتكلفة النمطية عندما لا تزيد المسافة بين المنشآت السكنية وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.

- يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض حتى مسافة 100 متر من مصدر التغذية، بالإضافة إلى أجور التركيب وضريبة القيمة المضافة.

حساب مقايسة الكهرباء بالتكلفة الفعلية

- في حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 كيلو وات في الساعة.

- زيادة المسافة بين المنشأة السكنيةبقدرة حتى 500 كيلو وات في الساعة وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر.

- ويقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة 4% من إجمالي قيمة توريد المهمات، بالإضافة إلى 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ، بالإضافة إلى إجمالي تكلفة التركيب وضريبة القيمة المضافة على إجمالي قيمة تكلفة التركيب.