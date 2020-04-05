وعود أردوغان الزائفة لا تنتهي.. صاحب مطعم في تركيا: تم قطع الكهرباء

بعد وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمواطنين بعدم قطع الكهرباء والغاز، بسبب عدم دفع الفواتير أثناء أزمة وباء كورونا في إطار جهود الحكومة التركية لمكافحة فيروس كورونا.

أوضح أحد المواطنين بمدينة قونية التركية الذي كان قد أغلق مكان عمله ولم يستطع دفع فاتورة الكهرباء، ليتم قطع الكهرباء عن مخزنه وتفسد بضائع يبلغ ثمنها الآف الليرات.

وقال صاحب المطعم، الذي أغلق مكان عمله في منطقة سيلكوكلو في قونية، في نطاق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، إنه لم يستطع سداد الفاتورة لشركة التوزيع فتم قطع الكهرباء.

واعترض رفيق صاحب المطعم عن فاتورة الكهرباء الباهظة على الرغم من إغلاقه للمطعم وقطع الكهرباء، الذي تسبب في فساد وضياع بضائع بلغت قيمتها 3 آلالاف ليرة تركية.