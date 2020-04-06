أحمد عكاشة: نسب المحبة بين الناس سترتفع بعد القضاء على كورونا

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار الرئيس للصحة النفسية، إن السعادة اذا تواجدت دائما لا تسمى سعادة بل روتينا، مستعينا بالآية القرآنية: "لقد خلقنا الإنسان في كبد"، متابعا: "ربنا خلقنا نميل للهم والمشقة عشان ننساها بالمحبة".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، "فيه كتب بتكت عن إيه هي أغلى قيمة للإنسان، وهو انه يقلل من المعاناة ويزيد من السعادة، دي أغلى قيمة".

وتابع أستاذ الطب النفسي: "أكبر حاجة جميلة في العالم هي العطاء للآخر، مش لازم تكون فلوس، لكن مشاعر واهتمام"، متوقعا أن تزيد المحبة بين الناس بعد الانتهاء من كورونا.