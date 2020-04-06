النرويج تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النرويجية، أن انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، أصبح تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح وزير الصحة النرويجي بينت هويي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن شخصا مصابا بكورونا المستجد ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط.

وهذه المؤشرات أفضل من الهدف الذي حددته السلطات النرويجية، حيث كانت السلطات تسعى إلى منع نقل الوباء من شخص إلى أكثر من شخص آخر.

ومن المرتقب أن تتخذ السلطات النرويجية، بعد غد الأربعاء، قرارا بشأن تمديد أو عدم تمديد الإجراءات التي جرى فرضها لمنع انتشار كورونا المستجد في البلاد.

وكانت السلطات قد فرضت قيودا على مختلف الأنشطة، بما في ذلك إغلاق المدارس، حتى منتصف إبريل الجاري.