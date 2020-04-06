"أميك": ارتفاع مبيعات "الملاكي الأوروبي" بنسبة 122.4% خلال فبراير 2020

خلال الأشهر الأولى من تفشي وباء كورونا "كوفيد 19" المستجد، والذي تسبب في أزمة اقتصادية عالمية في العديد من القطاعات والتي منها "قطاع السيارات"، بعدما تم الإعلان من قبل شركات السيارات عن إغلاق مصانعها في الكثير من الدولن وتوقف الإنتاج، وقلت عمليات البيع والمبيعات.

أصدر مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، التقرير الخاص بالشهر الثاني فبراير من عام 2020، والذي يؤكد ارتفاع نسب مبيعات السيارات الملاكي خلاله، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير ارتفعت نسبة مبيعات السيارات الملاكي الأوربية خلال شهر فبراير 2020 بنسبة 122.4% بمبيعات وصلت إلى 8295 وحدة، مقارنة بمبيعات فبراير 2019 والتي وصلت إلى 3730 وحدة.

وأوضح التقرير ارتفاع مبيعات السيارات اليابانية خلال فبراير 2020 بنسبة 23.3%، بمبيعات وصلت إلى6137 وحدة، مقارنة بفبراير 2019 والتي وصلت مبيعاته إلى4979.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة مبيعات السيارات الكورية الجنوبية خلال فبراير 2020 بنسبة 15.8% بمبيات وصلت إلى 4616 وحدة، مقارنية بفبراير 2019 والتي وصلت مبيعاته إلى 3986 وحدة.