بالفيديو: عمرو سعد يوفر 100 زي وقائي للأطباء لمواجهة كورونا

قرر الفنان عمرو سعد توفير 100 زي وقائي مخصص للأطباء لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا أثناء عملهم.

ودعا سعد عددا من المشاهير للمشاركة في حملته، ومنهم محمد صلاح وتريزيحيه وأحمد السقا ومحمد هنيدي والمنتج تامر مرسي.

https://www.instagram.com/p/B-o9ieEACPm/?fbclid=IwAR16adiVxH_DTghePD5ouIUmbLeYpZvht-DwBnmtwn1AO4YrbRRbspdifR0

وقال سعد في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، إن ما يفعله الأطباء في هذه المرحلة عمل بطولي يستوجب الوقوف خلفهم، لأنهم صف الدفاع الأول وجيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا.