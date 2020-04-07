بريد الوطن.. عن فيروس كورونا الذى غيَّر العالم

قلَب فيروس كورونا حياة البشر رأساً على عقب بعد انتشاره السريع فى أكثر من مائة وسبعين دولة، فتحركت الجيوش فى مختلف دول العالم للمشاركة فى معركة مقاومة الفيروس، بالقيام بتقديم الدعم الطبى، وبناء المستشفيات الميدانية، وعزل المدن، والمساهمة فى تطبيق حظر التجول، إلى جانب تعقيم المنشآت وحراسة المهم منها، وتكبدت قطاعات اقتصادية عدة خسائر فادحة، على رأسها قطاع النفط، وتليه قطاعات السياحة والطيران، ثم النقل البحرى، وحدث ضغط هائل على البنية التحتية للإنترنت على الصعيد العالمى بسبب الحجر الصحى المنزلى الذى فرضته الحكومات، وبالتوازى مع انتشار الوباء، انتشر وباء آخر موازٍ، هو الشائعات، وصار أكثر شراسة من الوباء الأصلى، وأدى إغلاق الحدود بين الدول، وحذر المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية من خطر علاج الأفراد لأنفسهم ذاتياً بأدوية غير مناسبة، وغير مجربة طبياً، ويتزامن هذا التحذير مع تدافع الكثيرين حول العالم لشراء وتخزين عقار «الكلوروكين» المعالج للملاريا، الذى أشيع أنه من الممكن أن يعالج العدوى بفيروس كورونا، وأدى انتشار الوباء فى دول العالم إلى الاندفاع للتسوق بجنون لأجل تخزين كميات وهمية من الأغذية والسلع والمنظفات والمطهرات.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب – القاهرة

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