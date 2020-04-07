بريد الوطن.. مكافأة للعاملين فى التأمين الصحى يا وزيرة الصحة

نحن العاملين بفروع ومناطق التأمين الصحى، الذين لم يشملهم قرار رئيس الهيئة بمنحهم مكافأة نظير وجودهم بالعمل أسوة بباقى العاملين باللجان الطبية والعيادات الذين شملهم القرار، مع العلم بأن وجودنا بالعمل كان لحاجة العمل لحل مشكلات المترددين وأصحاب الحقوق من المنتفعين، وكل واحد من العاملين كان معرضاً للإصابة بالفيروس، ولكن مصلحة الوطن اقتضت الوجود، نناشد السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن تنظر فى أمرنا، وتدرجنا ضمن قرار المكافأة كميزة تعوضنا عن المخاطرة من أجل خدمة الناس، فى مثل ذلك الظرف العصيب الذى تمر به البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا فى مختلف أرجاء العالم.

عنهم: حسام الدين عوض الشرقاوى

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