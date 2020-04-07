صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه غدا

تواصل غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص فى إرسال تقريرها اليومي لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن متابعة صرف معاشات شهر إبريل على مدى ساعات اليوم.

وأضافت القباج في بيان لها، أنه يتم الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه غدا الأربعاء الموافق 8 أبريل ويستمر حتى الخميس الموافق 9 إبريل.

وأكدت التضامن أن صرف المعاشات يستمر من الأحد 12 إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه، مشيرة إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.