المحلات التجارية بكفر الشيخ تلتزم بقرار الإغلاق لمواجهة كورونا 

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، التزام أصحاب المحال بموعد الغلق لليوم الثالث عشر على التوالي، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا أمام المواطنين، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

أوضح محافظ الإقليم، أن رؤساء الوحدات المحلية تقوم بحملات مرور على المحلات التجارية ومراكز الشباب والصالات الرياضية والقاعات للتأكد من الغلق، وتطبيق القانون مع المخالفين بكل حزم، بالإضافة إلى تواجد الأكمنة والدوريات الشرطية على الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك يأتي في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.