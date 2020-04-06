"مصر تقود العالم" يتصدر تويتر.. ونشطاء: "ولا يوم من أيام الباسبور"

تصدر هاشتاج "مصر تقود العالم"، موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعدما دشنه مستخدمو الموقع، احتفاءً بالدور الكبير الذي تلعبه مصر مؤخرًا على مستوى دولي وإقليمي، في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكتب "محمد خالد": "شكرا ابناء مصر".

وكتب حساب يحمل اسم "البروفيسور": "مصر القدوة .. مصر تقود العالم".

وكتبت سارة: "شكرًا يا بلدي خلتيني أفتخر إني مصري".

كما دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هاشتاج "صورتك مع الباسبور"، احتفاءً بإجراءات الدولة المصرية، التي أعادت العالقين المصريين في دول العالم، بالرغم من قرارات تعليق الطيران في عدد كبير من بلدان العالم وعلى رأسها مصر.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت انتهاء رحلاتها الاستثنائية لحين إشعار آخر، بعد أن سيرت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع عدد من الوزارات، عدة رحلات طيران دولية لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصلت طائرة مساعدات بمستلزمات طبية مصرية إلى العاصمة الإيطالية "روما"، صباح اليوم، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي ترحيبه بتلك المساعدات، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقف فيها مصر إلى جانب إيطاليا.