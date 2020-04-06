لمواجهة كورونا.. "الحركة الوطنية" يدشن مبادرة للتبرع لصندوق تحيا مصر

دشن حزب الحركة الوطنية مبادرة لتوعية الناس بضرورة تركيز الجهود في جهة واحدة، لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

وتأتي المبادرة في محاولة لزيادة استجابة المواطنين لفكرة التبرع لصندوق "تحيا مصر"، في إطار دعم الدولة في إجراءاتها الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب، إن المبادرة تستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي لدعم الأسر الفقيرة في أزمة كورونا، وتركيز الجهود في قناة شرعية تعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية والمادية.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن فكرة المبادرة قائمة على تعزيز ثقافة التبرع في المجتمع، كل حسب قدرته المالية، وذلك في إطار عمل الخير، ودعم الدولة في ظل هذه الأزمة العالمية التى ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، وطالت فئات مجتمعية أولى بالرعاية.

وتابع، أن أزمة كورونا الحالية تحتاج تضافر جميع الجهود من المنظمات المجتمعية والحزبية، خلف الدولة لعبورها بأقل قدر من الخسائر وحماية المواطنين والوطن من انتشار المرض.