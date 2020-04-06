إعدام 400 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ضبط 400 كيلو جرام من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم بقرية دقادوس، بمركز ميت غمر.

وقال "مختار"، إن الكمية المضبوطة تم التحفظ عليها، وأوصت لجنة التفتيش بإعدامها، وإحالة المحضر المحرر بشأنها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور والتفتيش على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها، وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المواد المعروضة، وكفايتها لمتطلبات المواطنين، والتصدي لأي محاولات للتلاعب من أي نوع، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.