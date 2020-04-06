"حماية المستهلك" و "التفتيش الصيدلي" يشنان حملة على الصيدليات

فتشت حملة مشتركة بين جهاز حماية المستهلك بأسوان، برئاسة صالح فنجري الصغير ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بمركز دراو دكتورة تهاني محمد صالح، بالتفتيش الميداني على الصيدليات داخل مركز ومدينة دراو ومركز ومدينة كوم أمبو.

وبحسب بيان صحفي اليوم، "في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف للآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين ودعم الفئات الأكثر تضررا من الأزمة والحرص على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق، وبتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء دكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، تم رصد مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة المصدر، بجانب مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية "كمامات وقفزات طبية"، بالإضافة إلى مواد تطهير 200 لتر من الكحل الإيثيلي و50 زجاجة كولونيا مجهولة المصدر أيضا".

وأضاف البيان "كما أعلن الجهاز أنه سوف ينسق مع كافة الأجهزة المعنية الأيام القادمة لتكثيف النشاط الرقابي علي الأسواق والصيدليات في جميع أحياء ومدن ومراكز محافظة أسوان، ويسعد الجهاز بتلقي كافة الشكاوي والبلاغات من المواطنين من خلال الموقع الالكتروني للجهاز، وأيضا من خلال خدمة رسائل الواتس آب على رقم 01281661880 أو من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588".