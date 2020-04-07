"الإصلاح" يحصّن الاقتصاد من آثار "كورونا"

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى فى تعزيز قدرات مصر لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا».

وأضاف، فى تقرير معلوماتى له، «إنفو جراف»، صادر عنه أمس، أن مصر أصبحت تستند على أسس اقتصادية صلبة وهى تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره فى العالم أجمع.

قوة الجنيه:

يُعد أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة «كورونا».

0.3% فقط.. انخفاضاً فى سعر الصرف أمام الدولار منذ 14 فبراير.

"احتياطى قوى":

تلبى الاحتياطات الدولية المصرية متطلبات مصر قصيرة الأجل.

«الاحتياطى» والسياسة النقدية المصرية يخففان من تأثيرات

«كورونا» وفق وكالة «فيتش».

45.5 مليار دولار.. الاحتياطات الدولية فى مصر خلال فبراير الماضى.

8.6 شهر.. عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها «الاحتياطى المصرى».

توافر السلع:

مخزون السلع الأساسية يكفى لأكثر من 90 يوماً.

3 أشهر.. رصيد القمح المتوفر للاستهلاك المحلى.

4.2 شهر.. رصيد «الأرز» و6.2 شهر.. رصيد اللحوم المجمدة.

الاكتفاء الذاتى:

116.7%.. نسبة الاكتفاء من الفواكه و107.1% من الخضراوات.

98%.. معدل الاكتفاء من الدواجن والطيور و95.5% من الأرز.

90%.. معدل الاكتفاء من الأسماك خلال عام 2009.

انخفاض الأسعار:

انخفضت الأسعار لعدد من المنتجات 5 مرات خلال آخر 6 أشهر.

0.1% معدل تراجع أسعار مجموعة الطعام والشراب فى فبراير الماضى.

1.4% انخفاضاً فى سعر الفول المجروش.. و1.9% فى الفاصوليا الجافة.

5.6%.. تراجعاً فى سعر العدس البلدى.. و15.4% فى القمح.

16%.. انخفاضاً فى سعر اللحم ليصل 125 جنيهاً.. و14.9%.. فى «الدجاج».

تراجع التضخم:

سجلت مصر أفضل معدل تاريخى منذ إطلاق مؤشر التضخم قبل 15 عاماً.

1.9%.. إجمالى التضخم الأساسى خلال شهر فبراير.

9.7%.. التضخم الأساسى خلال 2014.