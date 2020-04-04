كيف ترد وحدة الرصد والتحليل بـ"مجلس الوزراء" على الشائعات؟

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن وحدة الرصد والتحليل يقع عليها مسؤولية تجميع ما هو مثار على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأوضحت: "نعد تقارير تعتمد على تحليل المضمون وترفع إلى متخذ القرار، ونرصد الشائعات على التواصل الاجتماعي".

وأضافت، للإعلامي عمرو خليل، الذي أجرى جولة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وعرضتها حلقة الجمعة من برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "نعمل طوال ساعات اليوم، وننسق مع الوزارات والجهات المعنية لوأد هذه الشائعات من بدايتها، حتى لا تنتشر بشكل أكبر، ولكن يجرى تداول شائعات جديدة".

وأشارت، إلى أن هناك وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي: "نعرض في هذا الإطار جهود الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، وأعتبرها من الأليات الرئيسية التي تساعدنا بشكل كبير للرد على الشائعات والتواصل مع المواطن، وبدأت منذ سنة وكان عدد معجبيها 20 ألف شخص، ووصلنا إلى أكثر من مليوني شخص الآن".

وأكدت، ان الردود تكون فورية، إما بمعلومة حاضرة أو معلومة يجرى التجهيز لها: "لا نعتمد على التقارير فقط، ولكن كل البيانات التي تصدر عن كل الوزارات بشكل دوري تكون موجودة على الصفحة، ونشرح المعلومات بطرق وآليات مختلفة مثل الفيديو والإنفوجراف، وأي مواطن يحتاج معلومة يستطيع الحصول عليها".