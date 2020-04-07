لأول مرة: إحياء مولد "القناوي" وليلة نصف شعبان "أون لاين"

أعلن الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، عن إحياء الليلة الختامية لمولد عبدالرحيم القناوى، غداً، «أون لاين»، بالتزامن مع إحياء ليلة النصف من شعبان، فى ظل الدعوات للتجمع والاحتفال بالمولد.

"التهامى": الاحتفال سيكون بثاً مباشراً

وقال «التهامى»، فى بيان، إن «الاحتفال سيكون بثاً مباشراً، وأدعو أحبابنا الصعايدة للالتزام بالإرشادات والتعليمات والحظر، خليك فى البيت وأنا هجيلك لحد عندك أون لاين، هحييلك ليلة سيدى عبدالرحيم القنائى، إحنا بنرد بعض جمايل آل البيت علينا، مع كل الشكر والتحية للجيش الأبيض من الأطباء ومعاونيهم».

بدورها دعت وزارة الأوقاف مريدى الشيخ عبدالرحيم القناوى للاحتفال بالليلة الختامية للمولد فى المنزل ومنع أى تجمعات قد تساهم فى نشر وباء كورونا. وقال الدكتور أحمد القاضى، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، إن الذى أمرنا بمنع التجمعات فى ظل الظروف الحالية هو الله سبحانه وتعالى، حيث قال: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، والرسول صلوات الله عليه يقول: «لا ضرر ولا ضرار»، وتلك تجمعات تؤدى للهلاك وتدعو لإشاعة الفوضى أولاً، ثم نشر العدوى ثانياً. وشدد متحدث الأوقاف على تنفيذ تعليمات الوزارة بغلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة والجمعة وإغلاق جميع الأضرحة.

من جانبه، دعا المجلس الأعلى للطرق الصوفية أبناء الطرق والمريدين للبقاء فى منازلهم وعدم التوجه لمسجد سيدى عبدالرحيم القناوى للاحتفال بمولده، مؤكداً ضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بسبب وباء كورونا، وقال الشيخ عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية: «أدعو المريدين للالتزام، والاحتفال بالمولد فى البيت، عن طريق ذكر الله، والصلاة على النبى وآل البيت الأخيار، وضرورة إحياء سنة الهادى فى الحفاظ على النفس البشرية».

ويحيى الفنان محمد ثروت، غداً الأربعاء، ليلة النصف من شعبان، حفل إنشاد دينى «أون لاين» بعنوان «مناجاة» من خلال موقع اليوتيوب، ويشاركه المنشدون وائل الفشن وإيهاب يونس ومصطفى عاطف.