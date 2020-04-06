خليك في البيت.. محمود التهامي يحيي ليلة النصف من شعبان أون لاين

أعلن الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، إحياء ليلة النصف من شعبان، وذكرى الليلة الختامية لأسد الرجال وسلطان الصعيد سيدي عبدالرحيم القنائي الأربعاء المقبل.

وقال التهامي في بيان له، إنّ الاحتفال سيكون أون لاين، مباشر، فآل البيت لهم أفضال كثير علينا، مضيفا: "مينفعش تمر ليهم أي ذكرى من غير ما نحييها، وعشان الظروف دي هنحييها من البيت".

وأضاف: "نرجو من أحبابنا أهلنا وإخواني وأعمامي وأخوالي، الصعايدة، برجاء الالتزام بالإرشادات والتعليمات والحظر، خليك في البيت وأنا هجيلك لحد عندك مباشر أون لاين، هحييلك ليلة سيدي عبدالرحيم القنائي، إحنا بنرد بعض من جمايل آل البيت علينا، ورجاء من جميع إخواني المنشدين تخلي الناس يصلوا على النبي، الصلاة على النبي هي الوقاية والعلاج المعنوي في هذا الوقت، مع كل الشكر والتحية للجيش الأبيض من الأطباء ومعاونيهم لما يقومون به، وتصدرهم لهذا المشهد، ربنا يساعدهم ويكون في عوننا وعونهم جميعا، إلى أن تمر هذه الأزمة على خير".

وتابع: "نطلع نصلي على النبي ونخلي الناس تصلي على النبي أون لاين، وإن شاء الله في انتظار كل من يحيي ذكرى سيدي عبدالرحيم القنائي إن شاء الله، كل المنشدين يطلعوا يوم الأربعاء القادم من البيت أون لاين مباشر نبث للناس الروحانيات والصلاة على النبي، ونحيي مولد أسد الرجال سيدي عبدالرحيم".

كما دعا نقيب المنشدين، المداح الكبير الشيخ أمين الدشناوي للمشاركة في ذكري مولد سيدي عبد الرحيم القنائي، مضيفا: "بشكر كل أحبابي من مشايخي وأساتذتي المنشدين والفنانين الكبار اللي ان شاء الله هيكونوا معانا يوم الأربعاء القادم، لإحياء ليلة النصف من شعبان وعلى رأسهم الفنان محمد ثروت، هيبث حفلة كبيرة من عنده من البيت وهيكون مشاركه فيها الشيخ إيهاب يونس، مصطفى عاطف، ووائل الفاشني، وستكون حفلة ممتعة نبث فيها طاقة إيجابية ونخلي الناس كلها تصلي على النبي في هذا اليوم الجليل وهذا اليوم الكريم".

ودعا نقيب المنشدين، عميد الإنشاد العربي الشيخ ياسين التهامي للخروج أون لاين، قائلا: "بالنسبة لمولانا الشيخ ياسين التهامي، وأنا قبل أن أكون أبنك أنا من جمهورك ومحبيك وتلاميذك، كلنا مستنيين فضيلتك ونحن نعلم مدى العزلة اللي حضرتك فيها، لأن مولانا الشيخ ياسين التهامي يا جماعة اعتاد أن يكون بين أحبابه وكان يؤثر على أبناءه، عشان خاطر يكون مع أحبابه، فهذا الوضع صعب جدا عليه، ان هو حرم من أحبابه وحرم من رحاب الأفاضل، فنتمنى مولانا يخرج لينا مباشر وناخد منه البركة ويمتعنا بصوته وروحه وحسه اللي إحنا ماشيين بيه".

واختتم البيان: "نرجو من الجميع وجميع المنشدين والفرق التي ستحيي هذه الاحتفالات، الالتزام التام بين كل واحد والتاني مساحة متر على الأقل، التعقيم ثم التعقيم، بندرس ان إحنا كل يوم جمعة نحيي سهرة كبيرة، هيكون معانا فرقة الحضرة نور ناجح، حبيبي وكل أحبابه وعلي الهلباوي، وإيهاب يونس، وهيكون معايا منشد الشارقة محمد طارق ومحمود هلال، وشيخ بلال والشيخ محمد عبدالرؤوف السوهاجي، وشيخي مولانا الشيخ طه الإسكندراني، وحبيبي النجدي وكل أحبابنا، لكن طبعا مش هينفع يكون في تجمع كبير، فهنكون يعني كل جمعة إن شاء الله يكون معايا حد من أحبابي ونحيي ذكرى الأيام العطرة، وكلنا نصلي على النبي، برجاء الأخذ بعين الاعتبار تعليمات القيادة وتعليمات الدولة، خليك في البيت".