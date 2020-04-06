الصحة العالمية تطلب من سيول تزويد دول أفريقية بمعدات طبية

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن رئيس منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، طلب اليوم، من الرئيس "مون جيه-إن" التقدم إلى جبهة الحرب العالمية ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى تتمكن الدول الأخرى من اتباع خطى بلاده.

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه في مكالمة هاتفية مع "إن": قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "الاستراتيجية الشاملة" لكوريا الجنوبية التي تشمل الاختبارات الكثيفة والسريعة والتشخيص والتعقب تعمل بصورة فعالة.

وأشار المتحدث باسم المكتب الرئاسي "انج مين-سيوك"، إلى أن جيبريسوس، طلب من رئيس كوريا الجنوبية، أن يشجع قادة العالم على التعلم من التجربة الكورية الجنوبية.

وقدم مدير المنظمة العالمية "اقتراحًا خاصًّا" بأن يولي "إن" اهتمامًا كبيرًا بتزويد دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بأدوات الاختبار والأجهزة الطبية الأخرى.

ودعا جيبريسوس، الرئيس الكوري الجنوبي، إلى إلقاء كلمة رئيسية في اجتماع جمعية الصحة العالمية الذي سيُعقد عبر الفيديو في شهر مايو.

وقال المدير العام للمنظمة، إنها ستكون "بمثابة فرصة جيدة لمشاركة تجربة كوريا الجنوبية فيما يتعلق بكوفيد-19".

وستلقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوسا" كلمة في الاجتماع أيضًا.

الرئيس الكوري الجنوبي: الحكومة تتعامل مع كورونا وفقًا لـ3 مبادئ

واقترح رئيس كوريا الجنوبية، إجراء المشاورات بشأن التفاصيل من خلال القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك وزيرة الخارجية "كانج كيونج-هوا"، مشيرا إلى أن الإجراءات الكورية كانت تعتمد على المبادئ التوجيهية التي أعلنتها المنظمة العالمية.

وتابع الرئيس الكوري الجنوبي قائلا، إن الحكومة الكورية "تتعامل مع كوفيد-19 وفقًا للمبادئ الرئيسية الثلاثة: الانفتاح والشفافية والديمقراطية"، مضيفًا إن بلاده قللت من القيود "غير الضرورية" لحركة الأشخاص والبضائع، كما نصحت المنظمة العالمية أيضًا.

وأوضح المسؤول الكوري الجنوبي، أنه أجرى بالفعل محادثات هاتفية مع حوالي 20 من رؤساء الدول الأجانب بشأن الوباء، مؤكدًا التزامه بتقديم الدعم المتاح لبلدانهم.

وأشار رئيس كوريا الجنوبية، إلى أن دور منظمة الصحة العالمية أصبح أكثر أهمية وسط "أزمة الرعاية الصحية العالمية غير المسبوقة"، وأعرب عن توقعاته بأن تلعب دورًا رائدًا في هزيمة الوباء.