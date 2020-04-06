الوحدة المحلية لمدينة قنا تتسلم مجموعة من أدوات مكافحة العدوى والتعقيم

تسلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا،، من القائمين على مبادرة "الخير فينا"، مجموعة من أدوات مكافحة العدوى والتعقيم شملت (450 جوانتي بلاستيك لعمال النظافة – 200 جوانتي طبي أبيض - 4 كراتين كلور – عبوة 20 لتر كلور – 2 بدلة وقائية للاستخدام في أعمال التعقيم والتطهير).

وأعرب الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، عن خالص شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة لما قدموه من أدوات تعقيم وأدوات مكافحة العدوى لصالح عمال النظافة الذين يتواجدون في الشوارع باستمرار نظرا لطبيعة عملهم، مؤكدا أهمية دور المجتمع المدني خلال هذه الفترة إلى جانب الأجهزة التنفيذية لتخطي هذه المرحلة والمساعدة في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.