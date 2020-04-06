الدولار مستقر للأسبوع الرابع.. والذهب يتراجع

شهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار استقراراً سعرياً فى جميع البنوك، للأسبوع الرابع على التوالى، رغم تصاعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا، حيث جاء بنك أبوظبى والكويت الوطنى فى مقدمة البنوك التى تبيع الدولار بأعلى سعر، 15.80 جنيه، فيما بيع بأقل سعر له فى بنوك مصر والأهلى المصرى والزراعى المصرى عند 15.78 جنيه.

وسجلت أسعار أعيرة الذهب تراجعاً بقيمة 6 جنيهات فى تعاملات البورصات العالمية وأسواق المال، اليوم، مقارنةً بأمس، وسط تذبذب واضح الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، حيث بيع عيار 24 بـ816 جنيهاً مقابل 822 جنيهاً أمس، وسجل عيار 21 نحو 714 جنيهاً، وبلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 612 جنيهاً وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و715 جنيهاً، مع مراعاة اختلاف أسعار البيع من محل لآخر، ويرجع ذلك لأسعار المصنعية التى تختلف من عيار لآخر وتمثل 10%.

وقال نادى نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن محال الصاغة تدرس خطة لإنقاذ سوق الذهب من الركود بسبب «كورونا»، وزيادة المبيعات، بعد الأداء المتدنى للمعدن النفيس، وأكد تيسير البغدادى، نائب رئيس شعبة العطارة، استعدادات الأسواق لطرح ياميش رمضان، الأسبوع الجارى، استعداداً للشهر الكريم، وقال، لـ«الوطن»، إن تراجع الدولار قُبيل حدوث فيروس كورونا أسهم فى هبوط أسعار التمرهندى وعين الجمل والمشمش والكاجو والفسدق واللوز من 10 إلى 20% بالمقارنة بالعام الماضى، فيما ارتفع سعر التين، واستقر كل من قمر الدين والقراصيا والبلح بأنواعه والبندق.

وفيما يتعلق بمواد العطارة، أكد نائب رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية تراجع الفلفل الأسود والكمون والينسون، فيما ارتفعت أسعار جوزة الطيب والقرفة والزنجبيل وحبة البركة والزعتر.