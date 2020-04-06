العناني: مستثمرو السياحة بيقولو "ممعيش سيولة أدفع للعمالة" فخففنا عنهم

قال خالد العناني، وزير السياحة إنه حضر مع وزير الطيران اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي والمجموعة الاقتصادية، وكانت القرارات جميعها هدفها واحد وهو الاستعداد لاستقبال السياحة فور انفراج الأزمة الراهنة والقضاء على فيروس كورونا، "كنا حاطين قدام عنينا العمالة، ولما بنخفف على المستثمر الأعباء المادية بيكون علشان السيولة والحفاظ على حقوق ومرتبات العمالة".

وأوضح العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "القطاع كله بيقولنا ممعيش سيولة أدفع مرتبات للعمالة، وعددهم أكثر من مليون بشكل مباشر في السياحة.. وقولنا محدش يسرح عمالة، وفضلنا فلوس الضرايب تروح للعمالة وأرجأنا مستحقات الدولة لعدة أشهر".

وتابع العناني أنه اجتمع مع ممثلي الغرف السياحية حوالي 25 اجتماعا "ودرسنا طلبات محددة قابلة للتنفيذ، والفئة التي تدربت بالقطاع السياحي ولديها المهارات لا نريد خسارتها.. عاوزين نحافظ على الناس ومش هنسمح بتهاون في حق العمالة".

وشرح العناني: "ستكون هناك إجراءات حاسمة ضد من سيقوم بتسريح العمالة، ولكني متأكد أن القطاع السياحي لن يخذلني".