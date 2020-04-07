التحالف العربي: الحوثيون يجبرون المهاجرين على النزوح باتجاه السعودية

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، العقيد ركن تركي المالكي اليوم، إن مليشيات الحوثي تجبر المهاجرين غير الشرعيين على النزوح باتجاه السعودية.

وأوضح المالكي، في تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن المليشيا المدعومة من إيران، تحاول استغلال الوضع العالمي في ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميا.

وأشار المالكي، إلى تقدير تقارير المنظمة الدولية للهجرة، عدد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي بأكثر من 200 ألف شخص، مرجحا أن المليشيا الحوثية تحاول إرباك قوات أمن الحدود السعودية.

"المالكي": السعودية تتعامل مع موجات المهاجرين غير الشرعيين وفقا للمبادئ الإنسانية

وشدد المتحدث باسم "التحالف العربي"، على أن المليشيا الحوثية تدفع المهاجرين غير الشرعيين، بإطلاق النار عليهم في صعدة، للتحرك إلى حدود المملكة العربية السعودية.

وأضاف المالكي، أن السلطات في المملكة تتعامل مع موجات المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للمبادئ الإنسانية.

وزيريمني يحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الحوثيين

من جانبه، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بشكل يومي تجاه أبناء الشعب اليمني، والتي كان آخرها الجريمتان الإرهابيتان بمدينة تعز بقتل طفل وإصابة شقيقه عن طريق القنص، وقصف قسم النساء في إصلاحية السجن المركزي ما أدى إلى مقتل وإصابة 34 امرأة.

وأكد الإرياني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن الصمت الدولي تجاه الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي هو بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.

وطالب الوزير اليمني، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي بموقف واضح وصريح تجاه هذه الجرائم الوحشية.

كما طالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بموقف واضح تجاه الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية والمتمثلة في العقاب الجماعي من خلال الحصار الجائر الذي تفرضه مليشيا الحوثي على المواطنين في مدينة تعز منذ خمس سنوات، وزادت من حصارها مؤخرا تحت ذرائع مواجهة وباء كورونا.